شخصية معرض الكتاب.. توثيق أرشيف عالم المصريات “سليم حسن” بمكتبة الإسكندرية|تفاصيل

كشفت الدكتورة أميرة صديق، مدير مشروع بمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، تفاصيل توثيق أرشيف عالم المصريات سليم حسن بمكتبة الإسكندرية.



وقالت “صديق” خلال مداخبة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، إن أرشيف الدكتور سليم حسن الجزء الموجود في مكتبة الإسكندرية يحتوي على 3 آلاف و140 وثيقة، متبعة أن حوالي 90% منها مكتوب بخط اليد.



مكتوبة بـ 3 لغات

وأضافت الدكتورة أميرة صديق، مدير مشروع بمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي أن الدكتور سليم حسن كان يجيد 3 لغات العربية والإنجليزية والفرنسية، بجانب اللغة المصرية القديمة، لافتة إلى أن الوثائق مكتوبة بهذه اللغات.

وأشارت مدير مشروع بمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي إلى أنه تم العثور في الأرشيف على كتابات عن آثار نادرة لا يعرفها الكثيرينن حيث ترك إرث كبير للأحفاد لكي يتعلموا ويعرفوا ويوثقوا تاريخهم من جديد.