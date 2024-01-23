4 سفن لنقل الركاب من السودان إلى السعودية

ذكرت وسائل إعلام سودانية أن أربعة بواخر تعمل بين ميناء سواكن بولاية البحر الأحمر شرق السودان وميناء جدة بالسعودية على نقل الركاب، وتحمل أسماء “عمان، عزيز، سيناء، أمانة”.

وتتفاوت ساعات إبحار البواخر، حيث تستغرق الرحلة على بواخر سيناء، عمان، عزيز، 12 ساعة لأنها تُصنف ضمن النواقل البحرية الصغيرة.

وأشارت وسائل إعلام سودانية إلى أن الباخرة أمانة التي تقطع المسافة بين سواكن وجدة في 18 ساعة، فإنها تمتاز بحجمها الكبير وتوفر، حيث يتم حجز الغرفة بعد الصعود إلى الباخرة بسعر تقديري يبلغ مائة ريال.

وتصل البواخر إلى ميناء سواكن عند الخامسة مساءً وتتحرك إلى جدة بين الساعة 12 مساءً إلى 2 صباحاً، ويتم إجراء الحجز قبل 24 ساعة من الرحلة.