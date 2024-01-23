4182 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر واصلت الصعود المستمر حيث زاد سعر جرام الذهب بنحو 290 جنيها مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر مسجلا 3660 جنيها للبيع و 3630 جنيها للشراء.

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر مسجلا 3137 جنيها للبيع و 3111 جنيها للشراء.

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر مسجلا 4182 جنيها للبيع و 4148 جنيها للشراء.

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر مسجلا 2440 جنيها للبيع و 2420 جنيها للشراء.

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم في مصر مسجلا 1568 جنيها للبيع و 1555 جنيها للشراء.

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر مسجلا 29280 للبيع و29040 للشراء.

أسعار أعيرة الذهب في مصر بالمصنعية

مصنعية الذهب تختلف بين محال الصاغة والشركات المصنعة المختلفة حسب الجودة والتغليف حيث تتراوح نسبة مصنعية الذهب بين 5% إلى 15% لدى بعض الشركات .. إلا أنها تكون أقل من ذلك كثيرا في السبائك والجنيهات الذهبية.

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«آي صاغة»: 290 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية

كانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنسبة 8.5 % وبقيمة 290 جنيهًا، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع يوم الإثنين الماضي عند مستوى 3280 جنيهًا، ولامس مستوى 3700 جنيه، واختتم التعاملات مساء أمس السبت عند مستوى 3560 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1% وبنحو 20 دولارًا، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2049 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2029 دولارًا.

أوضح، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت أن ارتفاع أسعار صرف الدولار بالسوق الموازية، ونقص الخام، أصبحا من العوامل المؤثرة والضاغطة على أسعار الذهب، في ظل ارتفاع الطلب من المواطنين ، بغرض التحوط والحفاظ على قيمة الأموال.

أضاف، لكن "استغلال الأزمة" من قبل تجار الكسر، أصبح أكثر العوامل خطورة في رفع الأسعار ، لما يسببه في حالة من العشوائية والتخبط مع عمليات الرفع والخفض الحادة خلال تاملات اليوم الواحد، دون وجود مبرر للتحركات السعرية، فلا يمكن للطلب أن يرفع الأسعار بنحو 200 جنيه، ويخفضها بنفس القيمة بعد ساعتين أو ثلاث.

ولفت، إمبابي، إلى السوق بحاجة إلى قدر من الانضابط خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع استمرار أزمة شح الدولار، ونقص الخام.