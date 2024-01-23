هجوم غامض من الدلافين على حيوان بالبحر والعلماء عاجزون عن التفسير

في تصرف غريب من نوعه، لاحظ العلماء أن الدلافين قارورية الأنف تهاجم خراف البحر الصغيرة وتحاول قتلها في جزر الأنتيل، ولم يستطع الباحثون فهم تمامًا ماذا يحدث.

ويقول العلماء في دراسة نشرت في 10 (يناير) في مجلة PLOS One، إن الدلافين تهاجم بشكل غامض خراف البحر الصغيرة ، وقد يكون هذا السلوك العدائي حدثًا منتظمًا.

تفاعلات عدوانية بالبحر

ووثق الباحثون من خلال هذه الدراسة 10 تفاعلات عدوانية قامت بها الدلافين قارورية الأنف (Tursiops truncatus) تجاه صغير خروف البحر في جزر الأنتيل (Trichechus manatus manatus)، والتي استهدفت الخراف المنفردة وكذلك الصغار الذين كانوا مع أمهاتهم.

ووقعت هذه الهجمات بالقرب من بليز البريطانية على مدار 21 عامًا، من عام 1999 إلى عام 2020، ووقعت معظم الحالات بين عامي 2015 و2020.

وقال إريك أنجيل راموس، المؤلف الرئيسي للدراسة، والعالم في المؤسسة الدولية للطبيعة والاستدامة (FINS)، وهي فريق من علماء الحفاظ على البيئة الدوليين: "لا تأكل الدلافين خراف البحر، ولماذا تتصرف بهذه الطريقة مع أنواع أخرى؟ هذا أمر غير واضح"، بحسب موقع Live Science.

وأكد (راموس) أنه من المحتمل أن تكون الدلافيين فضولية للغاية عندما تواجه خراف البحر. ولأن الدلافين غالبًا ما تكون عدوانية مع بعضها البعض، فإنها تظهر هذا السلوك لأنواع أخرى مثل خراف البحر.

ولاحظ الباحثون أن الدلافين تحاول فصل العجول عن أمهاتها وتقوم بمضايقتها وصدمها وعضها. وفي كل حالة، الدلافين هي التي بدأت التفاعل.

ويعتقد الباحثون أن الهجمات كانت متعمدة. وقال جيريمي كيشكا، كبير مؤلفي الدراسة، وأستاذ العلوم البيولوجية في جامعة فلوريدا الدولية: "أنا واثق من قول ذلك، نعم، أعتقد أنهم يريدون التسبب في موت خراف البحر".