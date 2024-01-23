الطقس| سحب كثيفة تغطي السواحل وشمال الوجه البحري وأمطار غزيرة خلال ساعات

نشرت هيئة الأرصاد، صورا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس ️تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على طول السواحل الشمالية الغربية ومناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يصاحب هذه السحب سقوط أمطار متفاوتة الشدة على المناطق المذكورة.

وبحسب هيئة الأرصاد فأن الطقس اليوم الثلاثاء، سيشهد أمطارا متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وعن حالة الطقس اليوم، يكون مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ويكون الطقس اليوم دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما خلال ساعات الليل، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ويشهد الطقس اليوم، فرص أمطار متوسطة تكون غزيرة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

يشهد الطقس اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، بنسبة حدوث 50% تمتد خفيفة إلى مناطق من وسط سيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بنسبة حدوث 30% تقريبا على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس اليوم، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن حالة البحرين، يكون البحر المتوسط مضطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، أما البحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 12 درجة.

السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 13 درجة.

جنوب سيناء 24 للعظمى والصغرى 14 درجة.

شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 8 درجات.

جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 10 درجات.

