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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بـ2 مليون و800 ألف دولار| أنجلينا جولي تعلن بيع منزلها.. والسبب

أنجلينا جولي وبراد
أنجلينا جولي وبراد بيت

كشفت عدد من المواقع العالمية عن بيع المنزل السابق لكل من أنجلينا جولي وبراد بيت بمبلغ 2 مليون و800 الف دولار . 

والمنزل كان يتكون من عدد 7 غرف وعدد من الحمامات وجناح خاص للضيوف .

وكانت قد فجرت النجمة أنجلينا جولي مفاجأة من العيار الثقيل خلال لقاء صحفي مع صحيفة “وول ستريت جورنال”، حيث كشفت جولي عن نيتها اعتزال التمثيل والرحيل عن هوليوود بشكل نهائي.
 

وأوضحت أنجلينا جولي أن هوليوود لم تعد مكانًا صحيًا بالنسبة لها، حيث قالت عبر تقرير عرضته فضائية العربية: "من بين جميع الأماكن في العالم، هوليوود ليست مكانًا صحيًا، هناك أشياء نحتاج للشفاء منها"، كما تحدثت “أنجلينا” عن رحلة طلاقها من براد بت وكيف أثر التوتر على صحتها خلال السنوات الماضية.
 

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وأضافت أنجلينا جولي أن جسدها تفاعل بقوة مع التوتر بشكل كبير: “ لقد أصبت فجأة بشلل نصفي قبل ستة أشهر من طلاقي، ولم يعد لدي حياة اجتماعية لأنني لا أريد لفت الانتباه”.
 

هل تعتزل أنجلينا جولي؟

وأوضحت جولي أن قرار اعتزالها لن يكون قريبًا جدا لكنه ضمن مخططاتها بعد مسيرة طويلة في عالم السينما والأعمال الخيرية في مختلف دول العالم، كما تحدثت أيضًا عن علاقاتها بأطفالها وكيف ساعدوها بوجودهم بجانبها على تخطي أزمة الطلاق، ووصفت علاقتها بهم، قائلة: “نحن أكبر مما يتخيل البعض، إننا 7 أشخاص مختلفون بحيوات مختلفة لكننا واد، وذلك سر قوتنا”.

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