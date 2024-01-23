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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رمضان 2024 .. خالد زكي ومريهان حسين ومها نصار ينضمون لمسلسل الأمير

صدى البلد

أكد المخرج محمد النقلي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد  تعاقد الفنان خالد زكي والفنانة مريهان حسين علي المشاركة فى بطولة مسلسل “ الأمير ” ، الذى يخوض من خلاله الفنان هاني سلامة الماراثون الرمضاني . 

كما تعاقدت الفنانة مها نصار على بطولة العمل ، والمقرر البدء فى تصويره غداً ، الأربعاء .

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مسلسل “الأمير” يشارك فى بطولته كل من هاني سلامة وسوسن بدر وسلوي خطاب ومي سليم، وأحمد صفوت، بالإضافة إلى هاجر الشرنوبي. وحجاج عبد العظيم ودنيا المصري، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح ، وتدور احداثه فى إطار 30 حلقة ومن المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم.

كان آخر أعمال المخرج محمد النقلي هو مسلسل “حي السيدة زينب”، والذي عرض خارج الماراثون الرمضاني. 

وتدور قصة المسلسل فى حى السيدة زينب وما يحدث به من عادات وتقاليد وخلافات.

يذكر أن مسلسل حي السيدة زينب من بطولة الفنانة سوسن بدر ومحمود عبد الغنى وأحمد وفيق ودينا وحسام داغر.

الفنان هانى سلامة الفنان خالد زكي الفنانة مريهان حسين الفنانة مها نصار الفنانة سوسن بدر المخرج محمد النقلي

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