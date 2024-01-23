فرص عمل حكومية.. اعرف الشروط وخطوات التقديم

يسعي الكثير من المواطنين إلى البحث عن فرص عمل حكومية، وعليه تعلن الحكومة عبر الوزارات والهيئات التابعة للدولة عن وظائف شاغرة علي بوابة الوظائف الحكومية.

فرص عمل جديدة أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتي تتراوح مابين 12 ألف و338 وظيفة حكومية بأربع جهات حكومية، تتضمن وزارة العدل، ومصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، والهيئة القومية للبريد، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

فرص عمل حكومية في 4 جهات

تتضمن فرص عمل الحكومة وظائف داخل الهيئة القومية للبريد حيث أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن مسابقة مركزية لشغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد في الفترة من 18 حتى 31 يناير الجاري.

حيث يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على فرص عمل التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز .

فرص عمل بالتربية والتعليم



كما تتضمن فرص العمل المعلنة مسابقة التعيين في التربية والتعليم، حيث أعلنت الوزارة الحاجة لتعيين 11 ألفا و114 خريج، وذلك في وظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث» بجميع المحافظات، في موعد أقصاه 31 يناير الجاري.

فرص عمل بالطب الشرعي



كما تشمل الوظائف الشاغرة وفقا لما ذكره الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل لعدد 81 موظفًا، على أن يتم التقديم في موعد أقصاه 31 يناير، من خلال موقع وظائف الحكومة.

فرص عمل بمصلحة الخبراء



وتشمل الوظائف المعلنة فرص فى مصلحة الخبراء بوزارة العدل حيث حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 31 يناير الموعد الأخير للتقديم على وظيفة ، الذي أعلن عن وجود 243 وظيفة شاغرة.

خطوات التقديم على بوابة الوظائف الحكومية

- يتم تسجيل حساب جديد على موقع بوابة الوظائف الحكومية .

- وبعد تفعيل الحساب يتم الدخول بالاسم وكلمة السر.

- فى هذه الخطوة يتم اختيار الإعلان الوظيفي التي تود التقدم له.

- إدخال البيانات المطلوبة، مثل الاسم، والعنوان، والبريد الإلكتروني، والبيانات الشخصية الأخرى.

- يتم تحميل المستندات المطلوبة، مثل المؤهلات العلمية، والشهادات المهنية، والشهادات العسكرية، وغيرها من المستندات.

-وبعد دفع رسم التقدم للوظيفة، سيتم الضغط على زر التقديم، مع مراعاة الاحتفاظ برقم الطلب، ليتم الاستعلام عنه إلكترونيا من خلال بوابة الوظائف الإلكترونية.