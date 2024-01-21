برلماني: الاهتمام بالسياحة يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل للشباب

قال عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تمتلك الكثير من المقومات السياحية التاريخية التي لا مثيل لها.

وأوضح عكاشة، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن الاهتمام بالسياحة سيسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني للدولة علاوة على توفير فرص عمل للشباب.

وأكد أن الدولة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، لافتا إلى أن القطاع السياحي أحد أهم ركائز دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قطاع السياحة أصبح مكون رئيسي للهيكل الاقتصادي لدى الكثير مـن دول العالم ومن بينها مصر، فقد أصبحت موارد السياحة تمثل نسبة معتبرة من الناتج العالمي، خاصة منذ منتصف القرن العشرين.

وشدد عكاشة، على ضرورة وضع الحكومة خطة شاملة لتنمية القطاع السياحي وجذب الاستثمار السياحي لإعادة السياحة المصرية لريادتها العالمية مرة أخرى.

يذكر أن يناقش مجلس الشيوخ جلساته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، طلب مناقشة مقدم من النائب حازم الجندى وأكثر من عشـرين عضـوا مـن الأعضـاء، بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقـافي مـن جانب، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة من جانب آخر.