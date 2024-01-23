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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز قراءة القرآن بالنظر فقط دون تحريك اللسان.. الإفتاء تجيب

صدى البلد

قال العلماء إن قراءة القرآن من أحب الأعمال إلى الله عز وجل وأفضل الذكر أيضا فهي تلاوة كلام الله ولا يوجد شيء بعد كلام الله عز وجل ، لذا نصح العلماء بضرورة تخصيص وقت يومي لقراءة القرآن الكريم أو ما يسمى بالورد اليومي .

 

هل يجوز قراءة القرآن بالعين فقط ؟

أجاب  الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له عبر صفحة دار الإفتاء، قائلا: بعض الفقهاء يعتبرون القراءة فى المصحف بدون تحريك اللسان قراءة، إلا أن الجمهور على أن القراءة تحتاج تحريك اللسان ويسمع الإنسان نفسه، أما أن يقرأ فى سره فهذا يسمى نظر لا يسمى قراءة، وبالتالى من يريد ثواب القراءة يقرأ ويرفع صوته بقراءة القرآن.

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هل يجب التوقف عن قراءة القرآن لترديد الأذان

قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا أذن المؤذن وأحدهم يقرأ القرآن الكريم فعلي من يقرأ أن يقطع القراءة ثم يردد خلف المؤذن. وذلك لأن الترديد خلف المؤذن عبادة والقراءة عبادة أيضا. ولكن العبادة المؤقتة أولي من غيرها.

ومثال علي ذلك عبادتي الأضحية والعقيقة. فوقت عيد الأضحي تكون الأضحية ألزم من العقيقة. لأنه من الممكن تأجيل العقيقة في أي وقت لاحق فهكذا قراءة القرآن. فالترديد خلف المؤذن هو واجب الوقت ولكن القراءة مستمرة 24 ساعة.

وأضاف أمين الفتوى: أما مسألة السجدة في قراءة القرآن الكريم، فإنها سجدات تلاوة. وهي سنة فعلها النبي صلي الله عليه وسلم، فكان إذا وصل إلي موضع سجود سجد. فهي سنة من فعلها فقد حقق سنة ومن تركها فلا إثم عليه. فإن كان يقرأ القرآن وهو علي غير طهارة مثلا أو لا يستطيع استقبال القبلة.

فمن الممكن أن يتوقف ويقول هذا الذكر أربع مرات: "سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم". فهو يقال لمن عجز عن سجود التلاوة. وهو عند فقهاء الشافعية يقوم مقام السجود الذي تعذر علي الإنسان.

أفضل طريقة لمضاعفة ثواب قراءة القران

وقال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن قراءة الحرف الواحد في القرآن بعشر حسنات فإذا كان الشخص يقرأ بالنظر فقط فيحصل على عشر حسنات عن الحرف الواحد، وإذا كان يقرأ بالنظر والصوت معا فيحصل على عشرين حسنة عن الحرف الواحد، وثلاثون حسنة عند السماع مع النظر والقراءة بصوت.

وأضاف "جمعة" خلال إجابته على سؤال ورد الى صفحته الشخصية يقول صاحبه: "أقرأ القرآن بالنظر من غير التلفظ بالكلمات فهل لي ثواب على ذلك؟ يجوز لك أن تقرأ بالنظر فقط ولا بأس ولكن لن تأخذ مثل ثواب من قرأ بصوت وسمع ورتل".

 

 

هل يجوز قراءة القرآن بالعين فقط دار الإفتاء قراءة القران أفضل طريقة لمضاعفة ثواب قراءة القران

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