جامعة المنصورة تكرم الفائزين بجوائزها للتميز

قال الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، إن الدورة الثانية لجائزة التميز الحكومي الخاصة بجامعة المنصورة، عبارة عن ثلاث فئات، فئة المبادرات الابتكارية وفئة الكليات وفئة فرق العمل.

وأضاف الدكتور شريف يوسف خاطر، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، أنه يتم اختيار أفضل ثلاثة من كل فئة من الفئات المذكورة، موضحا أنه كان عملا دؤوبا عبر عام كامل منذ يناير 2023 بالتعاون مع وزارة التخطيط ووزارة التعليم العالي.

وأوضح أنه تم إعلان النتائج وفوز أفضل ثلاثة من كل فئة، لافتا إلى أنه فى فئات الكليات فازت كلية العلوم بالمركز الأول، وكلية الحقوق بالمركز الثاني، وصيدلة بالمركز الثالث، أما فئة المبادرات الابتكارية، فكانت تعتمد على الأفكار الخاصة من الشباب.