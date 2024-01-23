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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة قوية.. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلق على مصرع 24 جنديا في غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جلانت، اليوم الثلاثاء، إن مقتل 24 جنديا إسرائيليا في غزة يوم الإثنين هي ضربة قوية.

ونشرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل جديدة حول العملية العسكرية التي قامت بها عناصر المقاومة الفلسطينية في خان يونس، ما أدى إلى مق.تل 21 جنديا إسرائيليا.

وقالت  إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "توجه صباح أمس جنود الاحتياط من اللواء 261 الذين يقومون بالمهام الأمنية في منطقة السياج جنوب قطاع غزة، في مهمة لتفجير المباني في المنطقة العازلة بالقرب من السياج، حيث دخل الجنود مسافة نحو 600 متر من السياج في منطقة مخيم المغازي لتدمير 10 مباني باستخدام الألغام برفقة الفرق الهندسية".

وأضافت إذاعة جيش الاحتلال: "في نهاية العملية، أطلق عناصر المقاومة الفلسطينية صاروخين من نوع "آر بي جي"، الأول أطلق على دبابة، والثاني على أحد المباني التي كانت تحتوي بالفعل على مواد متفجرة جاهزة للتفجير".

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