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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمرة الثانية.. القسام تفجر منشأة فوق رؤوس جنود إسرائيليين في خان يونس

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام الزراع العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، أن مجاهدوها تمكنوا من تفجير غرفة مفخخة مسبقاً وبداخلها قوة إسرائيلية راجلة، مما أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة عدد آخر غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت كتائب القسام عبر قناتها على تليجرام، أنها استهدفت أيضا دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية طوقت مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، وذلك بعد المواجهات الضارية مع عناصر المقاومة الفلسطينية التي أدت إلى مقتل 21 من الجنود الإسرائيليين أمس الاثنين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه على منصة إكس، إن الفرقة 98 نفذت هجوما واسع النطاق في خان يونس خلال اليوم الماضي.

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