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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد ضربة موجعة لقواته.. جيش الاحتلال يدعو سكان خان يونس للمغادرة فورا

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تحذيرا إلى سكان خان يونس ومخيمها؛ وحثهم على ضرورة المغادرة بشكل فوري؛ وذلك بعد مواجهات عنيفة مع عناصر المقاومة الفلسطينية أسفرت عن مقتل 21 من الجنود الإسرائيليين أمس الاثنين، وذلك كأكبر حصيلة منذ بدء العدوان على غزة.

وقبل قليل،  أعلن جيش الاحتلال أن قواته طوقت مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأوضح في بيان، أنه أكمل تطويق خان يونس مما أسفر عن مقتل العشرات من مقاتلي حماس في هذه العملية.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قال جيش الاحتلال إن الفرقة 98  قادت دفعة كبيرة إلى الجزء الغربي من خان يونس خلال اليوم الماضي، حيث طوق اللواء المدرع السابع ولواء جيفاتي المدينة.

ونفذ لواء المغاوير التابع للفرقة عمليات أعمق في خان يونس، التي يقول جيش الدفاع الإسرائيلي إنها معقل رئيسي لحماس.

وخلال اليوم الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إن القوات البرية تشارك في معارك قريبة مع مقاتلي حماس ونفذت ضربات جوية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 21 جندياً وإصابة آخر بجروح خطيرة، في معركة مع عناصر المقاومة الفلسطينية "حماس" وسط قطاع غزة.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، فإن المعركة وقعت نتيجة تفخيخ مبنيين في مخيم المغازي، تبعه إطلاق صواريخ مضادة للدروع، ما أدى لانفجار العبوات، وانهيار المبنيين على الجنود الإسرائيليين.

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