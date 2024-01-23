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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

المنتج العالمي Dimitri Devyatkin يزور مدينة الإنتاج الإعلامي.. صور

المنتج العالمي
المنتج العالمي Dimitri Devyatkin

زار المنتج العالمي Dimitri Devyatkin مدينة الإنتاج الإعلامي، وقام بجولة في مناطق التصوير المفتوحة، وعدد من الاستديوهات واستوديو “الدولبي أتموس”.

وأبدى Devyatkin إعجابه الشديد بما شاهده من الإمكانيات الفنية والتكنولوجية التي تملكها المدينة ومناطق التصوير، والتي تتميز بالتنوع الكبير في الطرز المعمارية التي تناسب جميع أنواع التصوير.


 

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ويعد Devyatkin  واحدا من كبار المنتجين العالميين، وله العديد من الأعمال السينمائية والوثائقية الهامة، ومن أشهرها Ferocious ، American Geniuses ، Pharaoh.

وعقب الجولة، اجتمع  مع أحمد سامي، مدير عام لجنة مصر للأفلام بالمدينة، وبحثا التعاون المشترك ودراسة إنتاج عمل أجنبي ضخم بمصر، تحت إشراف اللجنة، التي تعد الجهة الرسمية الوحيدة المسئولة عن إصدار تصاريح تصوير الأفلام السينمائية الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك وفقاً لنظام الشباك الواحد.

يذكر أن لجنة مصر للأفلام قامت خلال العامين الماضيين، بالإشراف على تصوير أكثر من 30 فيلما أجنبيا روائيا ووثائقيا من مختلف الجنسيات التي تمثل السينما العالمية، في العديد من المواقع الأثرية والمعالم السياحية بجمهورية مصر العربية.

الإنتاج الإعلامي جمهورية مصر العربية مدينة الانتاج الإعلامي المنتج العالمي Dimitri Devyatkin Dimitri Devyatkin

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