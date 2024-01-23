خبير في الشؤون الروسية: مصر مفتاح موسكو على العالم العربي والإفريقي

قال الدكتور آصف ملحم، خبير الشؤون الروسية، إن العلاقات الروسية المصرية قديمة تاريخيا سواء في زمن الاتحاد السوفيتي أو الآن، فهي قائمة على علاقات صداقة وثقة والمحبة بين الطرفين ولا يوجد فيها أي خلل أو شائبة.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه في روسيا وفي جميع المنتديات والمؤتمرات فهناك ترحيب بوجود مصر في هذه المنتديات كدولة عربية وإفريقية كبيرة وهي مفتاح لروسيا على العالم العربي والإسلامي والإفريقي، موضحا أن الطاقة هي أهم شيء في الحياة وكذلك تطوير الصناعة فيما بعد وسيكون لهذه المشاريع أثر بالغ.

وتابع أنه كما أن مصر أصبحت عضوا في مجموعة بريكس، وسيكون له أثر بالغ على تطوير وتفعيل عمل هذه المجموعة في المستقبل، مشيرا إلى أن جميع المراقبين والمحللين ينظرون بكثير من التفاؤل والأمل لهذه المشاريع أن تتطور وتكثر في المستقبل.

