بريطانيا تعاني من أزمة انقطاع الكهرباء وارتفاع تكاليف المعيشة

تعاني بريطانيا من أزمة انقطاع الكهرباء حيث حذرت منظمة "سيتيزن آدفايس" من أنه سيتم قطع الكهرباء والغاز عن أكثر من مليوني بريطاني هذا الشتاء بسبب عجزهم عن سداد فواتير الطاقة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة في المملكة المتحدة.

وأوضحت المنظمة الخيرية في بيان لها اليوم: أظهر تحليل للمنظمة أن أكثر من مليوني شخص في المملكة المتحدة سيتم قطع الكهرباء والغاز عنهم هذا الشتاء بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليف فواتير الطاقة.

وقالت المنظمة أن قرابة 5 ملايين شخص يعيشون في حالة صعبة بسبب ديونهم التي بلغت رقما قياسيا قدره 2.9 مليار جنيه إسترليني، لشركات الكهرباء في فرنسا.

والجدير بالذكر ان العام الماضي، انقطع الغاز والكهرباء في المملكة المتحدة عن 1.7 مليون شخص مرة واحدة على الأقل في الشهر، بينما قضى 800 ألف شخص أكثر من 24 ساعة بدون طاقة.