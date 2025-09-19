قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإيجار القديم .. حالات الطرد الفوري بالقانون
هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025
قائمة أسعار 30 سلعة مخفضة على بطاقات التموين لشهر سبتمبر
غياب البرازيلي بيزيرا عن مران الزمالك.. وراحة خاصة من الجهاز الفني
التيشيرت لا يعترف إلا بالرجال.. رسائل نارية من جماهير الأهلي للاعبين قبل مواجهة سيراميكا
محاولة اغتيال داخل القصر الرئاسي.. معلومات سرية تنقذ أحمد الشرع من القتل
نتنياهو يأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم غزة من جذورها
مجموعة البنك الدولي: نجاح أول صفقة توريق لتحفيز استثمارات القطاع الخاص
سرق صندوق تبرعات.. سقوط لص المساجد في القاهرة|فيديو
حسام موافي: هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالفشل الكلوي الحاد
استرها يا رب.. تعليق مثير من الدردير قبل مباراة الأهلي وسيراميكا بالدوري
عادات سيئة يجب التوقف عنها.. حسام موافي يكشف أسباب انتفاخ المعدة
أصل الحكاية

فيفا يفاجئ منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي في تصفيات كأس العالم.. ماذا حدث؟

منتخب مصر
منتخب مصر
أحمد أيمن

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحديثاً جديداً لتصنيف المنتخبات بعد فترة التوقف لشهر سبتمبر الحالي، حيث فاجأ فيفا منتخب مصر خلال التصنيف. 

يأتي ذلك قبل مواجهة منتخب مصر وجيبوتي لحساب منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، في مواجهات المجموعة الأولى التي يتصدرها الفراعنة.

ومن المقرر أن يتواجه المنتخبان على الأراضي المغربية يوم 6 أكتوبر المقبل، على أن يتم الكشف عن التوقيت النهائي للقاء في وقت لاحق.

ترتيب مجموعة مصر 

يتصدر منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة حسام حسن، جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 20 نقطة، من 6 انتصارات وتعادلين.

وجاء ترتيب المجموعة بالكامل كالتالي:

1- مصر برصيد 20 نقطة.

2- بوركينا فاسو برصيد 15 نقطة.

3- سيراليون برصيد 12 نقطة.

4- غينيا بيساو برصيد 10 نقاط.

5- إثيوبيا برصيد 6 نقاط.

6- جيبوتي برصيد نقطة واحدة.

ماذا يحتاج منتخب مصر؟

يحتاج منتخب مصر لحصد نقطتين من المباراتين القادمتين يلتقي خلالهما مع جيبوتي خارج ملعبه، وغينيا بيساو على ملعب استاد القاهرة الدولي يومي 6 و13 أكتوبر المقبل.

ويتنافس منتخب مصر مع بوركينا فاسو على حسم بطاقة التأهل للمونديال وبالتالي في حال فوز منتخب مصر في مباراة واحدة من المعسكر المقبل أو خسارة بوركينا أي نقاط، سيحسم منتخبنا الوطني التأهل إلى المونديال.

تراجع تصنيف منتخب مصر 

وعلى صعيد تصنيف الفيفا، شهد التصنيف الأخير تراجع منتخب مصر مركزاً واحداً من المرتبة الـ34 إلى الـ35 في الترتيب العام لمنتخبات العالم.

وخلال سبتمبر، خاض منتخب مصر مباراتين في تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026. المباراة الأولى كانت أمام إثيوبيا، حيث حقق الفريق فوزاً بنتيجة 2-0. بينما في اللقاء الثاني، تعادل المنتخب مع نظيره بوركينا فاسو بدون أهداف، مما أثر بشكل طفيف على حصيلة النقاط في التصنيف.

وعلى الرغم من التراجع في التصنيف العالمي، يحتل المنتخب المصري المركز الثالث على مستوى منتخبات أفريقيا. يتصدر القائمة منتخب المغرب والذي يحتل المرتبة الحادية عشرة عالمياً، يليه منتخب السنغال في المرتبة الثامنة عشرة. 

النقاط الإجمالية لمنتخب مصر

وفقاً لنتائج المباريات المذكورة، ارتفع عدد نقاط منتخب مصر من 1518.79 إلى 1519.18 نقطة. هذا الارتفاع في النقاط يدل على تحسن طفيف في مستوى الأداء، رغم التراجع في المركز. 

جدير بالذكر أن نظام النقاط في تصنيف فيفا يعد مقياساً هاماً لقياس أداء المنتخبات على الساحة العالمية.

بالنسبة لتصنيف المنتخبات عالمياً، لا تزال إسبانيا تتصدر القائمة، تليها فرنسا والأرجنتين وإنجلترا. تأتي بعد ذلك البرتغال والبرازيل وهولندا وبلجيكا وكرواتيا وإيطاليا.

منتخب مصر تصنيف منتخب مصر فيفا مباراة مصر وجيبوتي تصفيات كأس العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

