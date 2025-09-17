بعثة منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة تصل مالابو استعدادًا لمواجهة غينيا الاستوائية

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا لكرة القدم- بقيادة كابتن اميرة يوسف- الي مدينة مالابو، استعدادًا لمواجهة غينيا الاستوائية بعد غدًا الجمعة ، في إطار ذهاب المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم للشابات 2026، فيما تقام مباراة العودة في القاهرة يوم 26 سبتمبر.

ويرأس البعثة إيناس مظهر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

يذكر أن مباراة الذهاب تقام يوم الجمعة القادمة في تمام الساعة الخامسة - بتوقيت القاهرة - بينما تقام مباراة العودة مساء يوم 26 سبتمبر الجاري.