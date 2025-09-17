القومي للمرأة يهنئ منتخب مصر للناشئات لكرة السلة بعد التتويج بالبطولة الإفريقية

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص التهانى إلى منتخب مصر للناشئات لكرة السلة بعد تتويجه التاريخي بلقب بطولة إفريقيا تحت 16 عامًا، عقب الفوز على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 66-54 في المباراة النهائية.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن هذا الإنجاز المشرف وغير المسبوق باعتباره أول لقب قاري لمنتخب الناشئات، يجسد عزيمة وإصرار فتيات مصر وقدرتهن على تحويل الحلم إلى واقع، مشيدة بالأداء القوي والمشرف للبطلات الذى يعكس قدراتهن على تحقيق البطولات ورفع اسم مصر عاليًا، متمنية لهن المزيد من التوفيق والنجاحات.



يذكر أن منتخب مصر للناشئات حجز بطاقة التأهل سلفا إلى نهائيات بطولة العالم تحت 16 عاما والمقرر إقامتها في التشيك العام المقبل بعدما وصل للنهائي.