احذروا اللعب بالنار مع مصر.. مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للاحتلال
تراجع طفيف.. انخفاض في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة
تم إخلاء السكان قبل الحادث.. انهيار عقار في باب الشعرية | صور
الجيش الأمريكي: قتـ لنا عنصرا بارزا في داعش بسوريا كان يخطط لمهاجمة أهداف أمريكية
أوروبا على حافة التصعيد.. روسيا تخترق المجال الجوي البولندي وتحلق فوق البلطيق
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟
لو بتعانى من ارتفاع الكوليسترول.. 10 أطعمة ومشروبات تجنبها
نجل زيدان ينضم للجزائر.. ويتطلع للعب في كأس العالم
سموحة يتقدم على حرس الحدود بهدف نظيف في الشوط الأول
توافد نجوم الفن على ريد كاربت حفل توزيع جوائز دير جيست
قبول استثمارات جديدة بـ 72.14 مليار جنيه لتمويل الموازنة.. تفاصيل
نجل زين الدين زيدان يقرر تمثيل الجزائر بدلا من فرنسا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
نجل زيدان ينضم للجزائر.. ويتطلع للعب في كأس العالم

 قرر لوكا زيدان نجل صانع ألعاب منتخب فرنسا زين الدين زيدان الفائز بكأس العالم اللعب دوليا لصالح الجزائر مما يضع حارس المرمى على خطى والده ويرغب في اللعب في نهائيات كأس العالم.

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الجمعة على تغيير ولاء زيدان بعد اللعب مع منتخب فرنسا على مستوى الناشئين وتم نشره على منصة تغيير الارتباط.

ويلعب زيدان مع فريق غرناطة الإسباني في دوري الدرجة الثانية، ويشكل انتقاله إلى الجزائر مؤشرا على سعي الفريق لإضافة المزيد من الخيارات إلى قسم حراسة المرمى.

استخدمت الجزائر أربعة حراس مرمى خلال العام الماضي من المباريات التنافسية، وكان أليكسيس جندوز، حارس مولودية الجزائر، الخيار الأول. كما شارك كلٌ من أسامة بنبوت، الذي يلعب محليًا أيضًا؛ وأنتوني ماندريا، الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الفرنسي؛ وألكسندر أوكيدجا، الذي يلعب في الدوري الصربي.

زيدان، البالغ من العمر 27 عاما، هو الثاني من بين أربعة أشقاء، جميعهم تخرجوا من أكاديمية ريال مدريد.

وشارك في مباراتين مع ريال مدريد، كما اكتسب خبرة في الدوري الإسباني مع رايو فاليكانو، لكنه شارك خلال المواسم الأربعة الماضية في دوري الدرجة الثانية الإسباني مع إيبار، والآن مع غرناطة.

شارك زيدان مع منتخب فرنسا في عدة مستويات للناشئين، بما في ذلك تحت 20 عامًا، مما استلزم تغييرًا رسميًا للولاء ليكون متاحًا للجزائر.

يتأهل إلى الدولة الشمال أفريقية من خلال والده، الذي ينحدر والداه من منطقة القبائل في الجزائر.

من المتوقع أن تضمن الجزائر تأهلها لنهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية في تصفياتها ضد الصومال الشهر المقبل.

فاز زين الدين زيدان بكأس العالم مع فرنسا في عام 1998، وكان نجم نجاحهم على أرضهم، لكنه طُرد في نهائي 2026 في ألمانيا، حيث خسروا أمام إيطاليا.

