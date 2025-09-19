سموحة يتقدم على حرس الحدود بهدف نظيف في الشوط الأول

انتهي الشوط الأول بتقدم فريق سموحة على حرس الحدود بهد نظيف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز

أحرز بابي بادجي هدف تقدم سموحة في الدقيقة 29 من ضربة رأس

وشهدت الدقيقة 25 هدفا ملغى لسموحة بداعي التسلل



وخاض سموحة المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: هشام حافظ - محمد دبش - محمد رجب - عبد الرحمن عامر.

خط الوسط: عمرو السيسي - سمير فكري - سامادو.

خط الهجوم: خالد الغندور - صامويل أمادي - بابي بادجي.

بينما خاض حرس الحدود المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: محمد الدغيمي - إبراهيم عبد الحكيم - إسلام ابو سليمة - محمود البدري.

خط الوسط: إيزي ايميكا - أحمد الشيخ - محمد أشرف روقا.

خط الهجوم: عمر فتحي - محمد حمدي زكي - محمد النجيلي.