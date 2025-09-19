نجل زين الدين زيدان يقرر تمثيل الجزائر بدلا من فرنسا

أكدت تقارير صحفية عالمية، أن الحارس الفرنسي لوكا زيدان، نجل أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان، حسم قراره بالانضمام إلى منتخب الجزائر بدلًا من تمثيل فرنسا، وذلك بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

لوكا زيدان، البالغ من العمر 27 عامًا والمولود في مدينة مارسيليا، سبق له تمثيل منتخبات فرنسا في مختلف الفئات العمرية، قبل أن يقرر تغيير ولائه الدولي، وبذلك سيكون متاحًا للمشاركة مع "الخضر" في الاستحقاقات المقبلة.

يُعد لوكا الابن الثاني بين 4 أشقاء جميعهم من أكاديمية ريال مدريد.

ويشغل مركز حارس المرمى ويلعب حاليًا في صفوف غرناطة بدوري الدرجة الثانية الإسباني، بعد أن مر بمحطات مع راسينج سانتاندير، رايو فاييكانو، إيبار، إضافة إلى خوض مباراتين مع الفريق الأول لريال مدريد.

وعلى الصعيد الدولي، خاض لوكا مباريات عديدة مع منتخبات فرنسا للشباب: 3 لقاءات تحت 16 عامًا، 14 لقاءً تحت 17 عامًا، 6 لقاءات تحت 18 عامًا، 6 لقاءات تحت 19 عامًا، ومباراة واحدة مع منتخب تحت 20 عامًا.

وحقق أبرز إنجازاته مع منتخب فرنسا بالتتويج ببطولة أوروبا تحت 17 عامًا عام 2015.

قرار لوكا زيدان باللعب للجزائر، جاء استنادًا إلى جذوره العائلية، حيث ينحدر والده زين الدين زيدان من منطقة القبائل بالجزائر.



المنتخب الجزائري يقترب من المونديال

يأتي هذا التطور في وقت حساس بالنسبة لـ منتخب الجزائر، الذي يحتاج إلى 3 نقاط فقط من مباراتيه المتبقيتين في التصفيات، لضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.