أحمد الجفالي على أعتاب العودة.. غموض يكتنف مستقبله بين الزمالك وأبها

رغم انتقاله على سبيل الإعارة إلى نادي أبها السعودي، لا يزال التونسي أحمد الجفالي، لاعب الزمالك المعار، يعيش مرحلة ضبابية في مسيرته الكروية، في ظل استمرار غيابه عن الملاعب بسبب الإصابة، وتأخر انخراطه في المباريات الرسمية مع فريقه الجديد.

برنامج تأهيلي متواصل في السعودية

يواصل الجفالي تنفيذ برنامجه التأهيلي بشكل منتظم داخل صفوف نادي أبها، ضمن مساعيه للعودة إلى الجاهزية الكاملة قبل الانضمام إلى التدريبات الجماعية، وذلك بعد غياب تام عن الجولات الأولى من دوري "يلو" السعودي للدرجة الأولى، حيث لم يشارك في أي لقاء منذ انضمامه للنادي.

وأكد نادي أبها، في بيان رسمي عبر حسابه بمنصة "إكس"، أن اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلي دقيق، ويقترب من العودة إلى التدريبات الجماعية فور التأكد من شفائه التام، تفاديا لأي مضاعفات أو انتكاسات جديدة قد تؤثر على مسيرته.

لغز الجفالي والقرار مؤجل إلى ما بعد الإعارة

من جانب آخر، لا يزال مستقبل الجفالي مع نادي الزمالك محط تساؤلات، خصوصا أن اللاعب لم يحصل على فرصة حقيقية منذ انضمامه للقلعة البيضاء قادما من الاتحاد المنستيري في يناير الماضي، ولم يشارك سوى لدقائق معدودة قبل أن يغادر على سبيل الإعارة.

وكشفت تقارير صحفية ، أن الزمالك يترقب انتهاء فترة الإعارة بشكل رسمي قبل اتخاذ أي قرارات بشأن مصير اللاعب، على أن يحدد الموقف النهائي بناء على مستوى الجفالي بعد تعافيه، وما إذا كان سيحصل على فرصة جديدة داخل الفريق أم سيواصل مشواره خارجه.

غياب مستمر وإصابات متلاحقة

ورغم رحيله المؤقت عن الزمالك، إلا أن "لعنة الإصابات" لا تزال تلاحق الجناح التونسي الشاب، الذي لم يشارك بعد مع فريق أبها، مما يثير المزيد من التساؤلات حول مدى استعداده البدني، وقدرته على العودة سريعًا إلى مستواه الفني.

وبينما يخوض أبها موسمه في دوري الدرجة الأولى السعودي، يواصل الجفالي العمل بصمت لاستعادة لياقته، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى ما بعد الإعارة، وإلى موقف الزمالك من استعادته أو فتح باب الرحيل النهائي أمامه.