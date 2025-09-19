قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية الإيطالي ينفي إرسال أسلحة إلى إسرائيل بعد ضبط حاويتين في رافينا
مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو
سعر الذهب اليوم 19-9-2025
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. اعرف فضلها وآخر موعد لها
ترامب ينتقد تصريحات مرشح بلدية نيويورك حول اعتقال نتنياهو
تقارير: توني بلير يقود مبادرة بدعم أمريكي لإدارة انتقالية في غزة
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة.. بكام الكيلو؟
تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة
هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب
تحطم مروحية عسكرية أمريكية قرب قاعدة في واشنطن وإندلاع حريق
لأول مرة.. أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون ترامب بالاعتراف بدولة فلسطين
أبو الدهب: الزمالك فرط في فوز كبير على الإسماعيلي

رباب الهواري


أكد محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فرط في فوز كبير على نظيره الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس ببطولة الدوري الممتاز ضمن منافسات الجولة السابعة على ستاد هيئة قناة السويس.


وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:

الزمالك كان بإمكانه الفوز على الاسماعيلي بنتيجة كبيرة ولكن لاعبي الفريق تفننوا في إهدار أكثر من فرصة محققة على مرمى عبدالله جمال حارس الدراويش، وأبرزها فرصة خوان ألفينا بيزيرا".

وأشار إلى أن فريق الزمالك يسير بخطى ثابتة مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني هذا الموسم ببطولة الدوري الممتاز.

