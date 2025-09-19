أبو الدهب: الزمالك فرط في فوز كبير على الإسماعيلي



أكد محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فرط في فوز كبير على نظيره الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس ببطولة الدوري الممتاز ضمن منافسات الجولة السابعة على ستاد هيئة قناة السويس.



وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:

الزمالك كان بإمكانه الفوز على الاسماعيلي بنتيجة كبيرة ولكن لاعبي الفريق تفننوا في إهدار أكثر من فرصة محققة على مرمى عبدالله جمال حارس الدراويش، وأبرزها فرصة خوان ألفينا بيزيرا".

وأشار إلى أن فريق الزمالك يسير بخطى ثابتة مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني هذا الموسم ببطولة الدوري الممتاز.