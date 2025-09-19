احذروا اللعب بالنار مع مصر.. مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للاحتلال

وجه الإعلامي مصطفى بكري رسالة شديدة اللهجة خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»: قائلا: «حذاري من اللعب بالنار مع مصر إحنا مستعدين نفدي البلد بدمنا وعرقنا والبلد دي طاهرة ومحمية وذكرت في القرآن وكل الأديان السماوية»

وأكد الإعلامي مصطفى بكري على أن إسرائيل التي تسيطر على 5 نقاط في جنوب لبنان تربط انسحابها من هذه النقاط بتفكيك سلاح حزب الله في كامل الأراضي اللبنانية.



وأضاف الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” أن حزب الله يرفض هذا المنطق ويقول أن أي حديث عن نزع سلاحه يجب أن يكون بعد الانسحاب الإسرائيلي.

حصر السلاح بين الدولتين

وأوضح أن إسرائيل تعتبر الحكومة عاجزة عن تحقيق هذا الهدف رغم قرارها الذي اتخذ في 5 سبتمبر الماضي بحصر السلاح بين الدولتين.

ولفت إلى أن حزب الله وعلى لسان نعيم قاسم، الأمين العام للحزب، قال في كلمة ألقاها في 15 أغسطس الماضي، أن خطة الحكومة اللبنانية لنزع سلاح الحزب تمثل خضوعًا لقرار أمريكي إسرائيلي.

توقيع اتفاقية تعاون مع باكستان

ولفت مصطفى بكري إلى أن ما فعلته السعودية خيرا فعلت بتوقيع اتفاقية تعاون مع باكستان ولابد من تفعيل وتدشين وحدة عربية عسكرية للدفاع عن الأمة العربية وليس دفاعًا عن دولة معينة.