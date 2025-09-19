قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حزب الاتحاد يدين استخدام أمريكا الفيتو للمرة السادسة ضد وقف إطلاق النار في غزة
لمن تركها سنوات عمره.. أمين الإفتاء يوضح خطوات أداء الفوائت من الصلاة
مصطفى بكري لـ إسرائيل: حذاري الاقتراب من الحدود المصرية
عمومية الأهلي توافق على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي
الشيوخ الأمريكي يؤكد تعيين مايك والتز سفيرا لترامب بالأمم المتحدة
محمد صلاح على أعتاب إنجاز تاريخي مع ليفربول قبل ديربي إيفرتون
احذروا اللعب بالنار مع مصر.. مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للاحتلال
تراجع طفيف.. انخفاض في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة
تم إخلاء السكان قبل الحادث.. انهيار عقار في باب الشعرية | صور
الجيش الأمريكي: قتـ لنا عنصرا بارزا في داعش بسوريا كان يخطط لمهاجمة أهداف أمريكية
أوروبا على حافة التصعيد.. روسيا تخترق المجال الجوي البولندي وتحلق فوق البلطيق
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟
توك شو

احذروا اللعب بالنار مع مصر.. مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للاحتلال

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمد البدوي

وجه الإعلامي مصطفى بكري رسالة شديدة اللهجة خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»: قائلا: «حذاري من اللعب بالنار مع مصر إحنا مستعدين نفدي البلد بدمنا وعرقنا والبلد دي طاهرة ومحمية وذكرت في القرآن وكل الأديان السماوية»

وأكد الإعلامي مصطفى بكري على أن إسرائيل التي تسيطر على 5 نقاط في جنوب لبنان تربط انسحابها من هذه النقاط بتفكيك سلاح حزب الله في كامل الأراضي اللبنانية.


وأضاف الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” أن حزب الله يرفض هذا المنطق ويقول أن أي حديث عن نزع سلاحه يجب أن يكون بعد الانسحاب الإسرائيلي.

حصر السلاح بين الدولتين

وأوضح أن إسرائيل تعتبر الحكومة عاجزة عن تحقيق هذا الهدف رغم قرارها الذي اتخذ في 5 سبتمبر الماضي بحصر السلاح بين الدولتين.

ولفت إلى أن حزب الله وعلى لسان نعيم قاسم، الأمين العام للحزب، قال في كلمة ألقاها في 15 أغسطس الماضي، أن خطة الحكومة اللبنانية لنزع سلاح الحزب تمثل خضوعًا لقرار أمريكي إسرائيلي.

توقيع اتفاقية تعاون مع باكستان

ولفت مصطفى بكري إلى أن ما فعلته السعودية خيرا فعلت بتوقيع اتفاقية تعاون مع باكستان ولابد من تفعيل وتدشين وحدة عربية عسكرية للدفاع عن الأمة العربية وليس دفاعًا عن دولة معينة.

