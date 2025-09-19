مصطفى بكري يعلق على تقرير سكاي نيوز بشأن الحدود المصرية الإسرائيلية

علق الإعلامي مصطفى بكري على تقرير تم نشره على موقع «سكاي نيوز»، حيث تناول التقرير أن الحدود المصرية الإسرائيلية أصبحت مسرحًا لتوتر غير مسبوق، بعد أن أعلنت إسرائيل عن تسلل مئة طائرة مسيرة عبر أراضيها انطلاقًا من سيناء المصرية.

التصريحات الإسرائيلية

وأوضح الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد وفقا للتقرير: “التصريحات الإسرائيلية أثارت العديد من التساؤلات حول نوايا تل أبيب واستراتيجياتها المحتملة تجاه مصر، في وقت تؤكد فيه القاهرة تمسكها بالسلام واستعدادها للدفاع عن أمنها القومي بكل الوسائل”.

وقال الإعلامي مصطفى بكري إن الأمة العربية تمر اليوم بمنعطف تاريخي حاسم، مشددًا على أهمية العودة إلى الهوية العربية الجامعة، التي وحدت الشعوب من المحيط إلى الخليج وصدّت مخاطر التفرقة منذ منتصف القرن الماضي.