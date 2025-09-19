قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

مصطفى بكري يكشف تفاصيل إعادة تشغيل الطريق الدائري الإقليمي

الطريق الإقليمي
الطريق الإقليمي
محمد البدوي

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كشف خلال جولته التفقدية صباح اليوم عن افتتاح جزء من الطريق الدائري الإقليمي ابتداءً من صباح غد السبت، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من التطوير، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين شبكة الطرق وتخفيف الأعباء على المواطنين.

 تسهيل حركة المواطنين

وأوضح مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»: الفتح الجديد يشمل الاتجاه القادم من طرق (القاهرة/ الإسكندرية الزراعي، شبرا-بنها، بنها-المنصورة، بنها-الزقازيق) باتجاه طريق السويس الصحراوي، بهدف تسهيل حركة المواطنين مع بداية العام الدراسي وتقليل الازدحام خاصة في أوقات الذروة.

محافظات الدلتا والقاهرة الكبرى

وأضاف بكري أن العمل مستمر في باقي أجزاء المشروع، لما له من أهمية في ربط محافظات الدلتا بالقاهرة الكبرى، وتقليل زمن الرحلات وهدر الوقود.

إجراءات سلامة مرورية

واختتم بكري أن هناك إجراءات سلامة مرورية مشددة تشمل تركيب حواجز وتحسين الإرشادات، بالتنسيق المستمر مع وزارة الداخلية لضبط وتأمين الطريق وضمان أمان السائقين.

مصطفى بكري وزير الصناعة والنقل الإعلامي مصطفى بكري مجلس الوزراء الطريق الدائري الإقليمي

