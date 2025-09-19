اندهش .. الكاكاو يعالج مقاومة الأنسولين ويضبط السكر

يظل مرض السكري واحدًا من أبرز التحديات الصحية عالميًا، مما يدفع الباحثين إلى دراسة الأغذية الطبيعية التي قد تدعم التحكم في مستويات السكر بالدم.

ومن بين هذه الأطعمة، يبرز الكاكاو، المشروب الغني بمركبات فريدة أثبتت الأبحاث أنها قد تفيد مرضى السكري بشكل مباشر.

يحتوي الكاكاو الخام على مركبات طبيعية تعرف باسم الفلافانولات، وهي مضادات أكسدة قوية تعزز تدفق الدم، تحسن من صحة الأوعية الدموية، وتقلل من الإجهاد التأكسدي المرتبط بتطور مقاومة الإنسولين.

وأظهرت دراسة نشرت في موقع The Health أن تناول مشروبات غنية بالكاكاو ساعد على تقليل مقاومة الإنسولين لدى بالغين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي.

كما أوضح خبراء من جامعة هارفارد أن الاستهلاك المنتظم للكاكاو يساهم في خفض مستويات سكر الصيام وتحسين المؤشرات الالتهابية المرتبطة بمرض السكري من النوع الثاني.