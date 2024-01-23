كواليس هروب أخطر زعيم عصابة في العالم من الاعتقال

يُشاع أن أحد أبناء رئيس عصابة سينالوا الشهير خواكين "إل تشابو" جوزمان قد نجا بأعجوبة من الاعتقال في نهاية الأسبوع الماضي.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، يُعتقد أن خيسوس ألفريدو غوزمان سالازار، 37 عامًا، كان حاضرًا أثناء مواجهة مسلحة بين قتلة مأجورين في ولاية سونورا يوم السبت 20 يناير.

وقال مكتب المدعي العام بالولاية، إن القتال بالأسلحة النارية بدأ عندما حاول أعضاء الكارتل إطلاق سراح شاب تم القبض عليه.

وتعرفت السلطات على الرجل بأنه كارلوس أومبرتو "إن"، وقالت إنه ابن خيسوس أومبيرتو ليمون لوبيز، وهو ملازم سابق لأبناء إل تشابو الموجود الآن في السجن.

أفادت Infobae أن 12 قاتلاً قتلوا في المواجهة، وقيل إن سبعة منهم قد فروا، ومن بينهم خيسوس ألفريدو، وتعرض السلطات الأمريكية حاليا مبلغ 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.