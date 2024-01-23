امرأة تطالب باستخراج جثة أسطورة كرة القدم بيليه لسبب صادم

طالبت امرأة تدعي أنها الابنة السرية لأسطورة كرة القدم بيليه، باستخراج جثته.

ووفقا لصحيفة "ديلي ستار"، أمرت ماريا دو سوكورو أزيفيدو، 60 عامًا، أحد المحامين باتخاذ هذه الخطوة بعد حوالي خمس سنوات من رفع دعوى الأبوة لأول مرة.

واعترف بيليه، الذي توفي عن عمر يناهز 82 عامًا في 29 ديسمبر 2022 في أحد مستشفيات ساو باولو بعد استئصال ورم من القولون، بإمكانية إنجاب طفل آخر في وصيته.

وقالت تقارير في البرازيل نقلاً عن ماركوس فرناندو دوس سانتوس سوزا، محامي ماريا دو سوكورو أزيفيدو، إن الاختبارات الأولية التي أجروها جاءت سلبية، لكن اختبار الحمض النووي لموكلته أظهر "احتمالات عالية" لوجود صلة دم.

وقال دوس سانتوس سوزا إنهم الآن "ليس لديهم خيار" سوى طلب استخراج جثة بيليه من أجل "حل الوضع".

ويقال إن نجم كرة القدم وافق على إجراء اختبار الحمض النووي لكنه توفي قبل أن يتم إجراؤه.

تحدثت ماريا دو سوكورو أزيفيدو علناً عن مزاعمها بأنها ابنة بيليه في برنامج تلفزيوني برازيلي يوم الأحد، وأصرت على أنها غير مهتمة بأمواله.

وقالت إن والدتها المتوفاة لم تخبر مطلقا مهاجم البرازيل وسانتوس السابق بأنها حامل بطفلهما بعد علاقة غرامية في ساو لويس بولاية مارانهاو البرازيلية.