يصرخون للنجدة.. مشاهد لحصار جنود إسرائيليين داخل مبنى في غزة

تداولت وسائل إعلام عالمية مشاهد مسربة من تصوير الجنود الإسرائيليين أثناء حصارهم في أحد المباني وتبادل إطلاق النيران مع عناصر المقاومة الفلسطينية.

وظهر في الفيديو، الجنود الإسرائيليين وهم محاصرون في مبني سكني أثناء عملية عسكرية حيث أطلق أحد عناصر المقاومة الفلسطينية النيران على أحدهم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام رسميا مسؤوليتها عن العملية النوعية التي ادت الى مقتل 21 ضابط وجندي واصابة اخرين مساء يوم أمس.

وقالت كتائب القسام: في تمام الساعة 16:00 من مساء يوم أمس، تمكن مجاهدونا من تنفيذ عملية مركبة شرق مخيم المغازي.

تابعت القسام: قام مجاهدونا باستهداف منزل تحصنت فيه قوة هندسة صهيونية بقذيفة مضادة للأفراد أدت لانفجار الذخائر والعتاد الهندسي الذي كان بحوزتها ونسف المنزل بشكل كامل عليها.

واضافت القسام: بالتزامن دمر المجاهدون دبابة "ميركفاه" كانت تؤمن القوة بقذيفة "الياسين 105"، كما قاموا بتفجير حقل ألغام بقوة صهيونية أخرى كانت تتواجد بنفس المكان، مما أدى لإيقاعهم جميعا بين قتيل وجريح وانسحب المجاهدون إلى قواعدهم بسلام.