البرلمان التركي يبدأ مناقشة انضمام السويد لحلف الناتو

بدأ البرلمان التركي، مناقشة انضمام السويد لحلف الناتو، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

يذكر أن السويد وفنلندا تقدما في 2022 لطلب للحصول على عضوية الناتو، وعلى الرغم من انضمام فنلندا في نهاية المطاف إلى المنظمة في أبريل 2023، رفضت تركيا التصديق على طلب السويد، وهو القرار الذي أحبط حلفائها الغربيين.

ورفضت تركيا تأييد عضوية السويد وفق رأي يقول بأن السويد تحمي أعضاء حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.

ومنذ ذلك الحين، قدمت السويد مشروع قانون لمكافحة الإرهاب يجعل العضوية في المنظمة الإرهابية غير قانوني، علاوة على ذلك، قامت السويد وكندا وفنلندا وهولندا بتخفيف سياسات تصدير الأسلحة لتركيا.