سهلوا الغلش.. إيقاف رئيس لجنة و3 مراقبين عن العمل في جهينة بسوهاج

قرر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ايقاف رئيس لجنة وثلاثة مراقبين عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معهما في واقعة اتهامهم بتسهيل الغش والاخلال بالنظام العام للامتحانات، أثناء قيامهم بأعمال المراقبة في بعض لجان جهينة في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

محافظة سوهاج

وأكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن المديرية اتخذت العديد من الإجراءات لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وتحقيق مبدأ الثواب والعقاب، للحد من ظاهرة الغش في الامتحانات، خاصة الغش الإلكتروني، بمختلف لجان المحافظة.

وأضاف أن ذلك للحفاظ على حق الطالب المجتهد وضمان حصول كل طالب على ما يستحقه من درجات بعدالة، في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والأجهزة المعنية بالمحافظة.