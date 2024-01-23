عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدًا.. ضعف المياه بالطوابق في المنشاة بسوهاج

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن ضعف المياه بالطوابق العليا بمركز ومدينة المنشاة يومي الأربعاء والخميس، الموافق ٢٤ و٢٥ يناير  ٢٠٢٤  في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الثانية عشر ظهرًا ولمدة ثلاث ساعات.

 

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال غسيل المروقات بمحطة مياه المنشاة المرشحة السطحية.

 

محافظة سوهاج

واوضح حسن محمود مدير الخط الساخن ان الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكتروني www.scww.com.eg.

 

وانه تم تجهيز  سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج المياة مياة الشرب الصرف الصحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

شقيق العامري فاروق ينفي خبر وفاته

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

ترشيحاتنا

وزير الخارجية المجري يتلقى تهديدات قبل لقائه مع نظيره الأوكراني

الجيش الإسرائيلي: دمرنا مواقع تابعة لحزب الله في لبنان تديرها قوات إيرانية

أبو العينين يعزي السيد محمود الشريف نقيب الأشراف في وفاة نجلته

بوريل: لا يمكن لإسرائيل أن تمتلك حق الفيتو في تقرير مصير الفلسطينيين

الإفراج عن الرهائن والقتلى| تفاصيل العرض المقترح من إسرائيل على حماس لوقف حرب غزة شهرين

محمود فايز يشعل مواقع التواصل ببكائه عقب تأهل سوريا لثمن نهائي أمم آسيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تكريمها بحفل joy awards.. أصالة: تعلّمت من جديد في الرياض |صور

مسافر بريطاني ينقذ طائرة قبل إقلاعها بمطار مانشستر.. اعرف القصة

وزير الدفاع يلتقى منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجلس الأمن القومى الأمريكى

كان هيموت بسببها.. مشكلة العامري فاروق الصحية وطريقة إنقاذ المصاب بها

فيديو

وزير الدفاع يلتقى منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجلس الأمن القومى الأمريكى

سعرها 200 ألف.. موعد طرح أول سيارة كهربائية في مصر

أمطار بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة صقيع | فيديو

أسعار الذهب الآن في مصر| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ