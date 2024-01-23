غدًا.. ضعف المياه بالطوابق في المنشاة بسوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن ضعف المياه بالطوابق العليا بمركز ومدينة المنشاة يومي الأربعاء والخميس، الموافق ٢٤ و٢٥ يناير ٢٠٢٤ في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الثانية عشر ظهرًا ولمدة ثلاث ساعات.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال غسيل المروقات بمحطة مياه المنشاة المرشحة السطحية.

محافظة سوهاج

واوضح حسن محمود مدير الخط الساخن ان الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكتروني www.scww.com.eg.

وانه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.