عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء: نعمل على سرعة إنشاء جامعة السويس ومجمع الفيروز الطبي

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء في الاجتماع الأسبوعي

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الهدف من زيارة وزير التعليم سرعة إنجاز انشاءات جامعة السويس فرع جنوب سيناء المقامة في مدينة أبورديس بالإضافة إلى الانتهاء من مجموع الفيروز الطبي الذي يخدم أهالي طور سيناء.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء مؤتمر المتابعة الأسبوعي بقاعة الاجتماعات بمدينة شرم الشيخ بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء أحمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة وعدد من من القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء المدن و مديرى المديريات والإدارات.

وكان الهدف من الزيارة سرعة الانجاز في انشاءات الجامعة واستكمال مجمع الفيروز الطبي وكذا الاطلاع على المستوى الراقي لمناهج التدريب والتعليم بجامعة الملك سلمان.

وأشاد المحافظ بمهرجان الهجن الذي تم خلال الأيام الماضية بحضور رفيع المستوى من السفير الياباني والقنصل العام الفرنسي وممثل هيئة جايكا اليابانية وأسر ضحايا الطائرة الفرنسية، على المستوى المشرف الذي ظهرت عليه مدينة شرم الشيخ خلال الاحتفالية والذي يمثل إبداعا حقيقيا لكافة المشاركين به، كما أصدر قرارا بتكليف اللواء نادر علام برئاسة مدينة أبو زنيمة.

وشدد المحافظ على أن من أهم أولوياته الحفاظ على حقوق الدولة والمحافظة، والالتزام الكامل بتشجيع كافة المستثمرين الجادين وتوفير كافة الإمكانات.

جنوب سيناء فودة وزير التعليم العالي ابورديس جامعة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

مروان حمدي ينتقل إلى بيراميدز.. والمصري يفاوض مهاجم الأهلي السابق

شقيق العامري فاروق ينفي خبر وفاته

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

ترشيحاتنا

تشديد العقوبات واستدعاء وزير التعليم.. مفاجأة للطلاب الغشاشين بعد تحرك البرلمان

وزير البترول الأسبق: إنتاج الطاقة من محطة الضبعة يوفر الغاز لاستخدامات أخرى

شاهد.. مقطورة تدهس عددا من السيارات على الطريق الدائري في المريوطية

حكم التشويش أو التدخين أثناء قراءة القرآن.. دار الإفتاء تحذر

4228 جنيها|صعود جديد بأسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

وزير الخارجية المجري يتلقى تهديدات قبل لقائه مع نظيره الأوكراني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تكريمها بحفل joy awards.. أصالة: تعلّمت من جديد في الرياض |صور

مسافر بريطاني ينقذ طائرة قبل إقلاعها بمطار مانشستر.. اعرف القصة

وزير الدفاع يلتقى منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجلس الأمن القومى الأمريكى

كان هيموت بسببها.. مشكلة العامري فاروق الصحية وطريقة إنقاذ المصاب بها

فيديو

الناس تعبانة.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بتصريح بشأن أعماله القادمة| فيديو

وزير الدفاع يلتقى منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجلس الأمن القومى الأمريكى

سعرها 200 ألف.. موعد طرح أول سيارة كهربائية في مصر

أمطار بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة صقيع | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ