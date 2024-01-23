محافظ جنوب سيناء: نعمل على سرعة إنشاء جامعة السويس ومجمع الفيروز الطبي

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الهدف من زيارة وزير التعليم سرعة إنجاز انشاءات جامعة السويس فرع جنوب سيناء المقامة في مدينة أبورديس بالإضافة إلى الانتهاء من مجموع الفيروز الطبي الذي يخدم أهالي طور سيناء.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء مؤتمر المتابعة الأسبوعي بقاعة الاجتماعات بمدينة شرم الشيخ بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء أحمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة وعدد من من القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء المدن و مديرى المديريات والإدارات.

وكان الهدف من الزيارة سرعة الانجاز في انشاءات الجامعة واستكمال مجمع الفيروز الطبي وكذا الاطلاع على المستوى الراقي لمناهج التدريب والتعليم بجامعة الملك سلمان.

وأشاد المحافظ بمهرجان الهجن الذي تم خلال الأيام الماضية بحضور رفيع المستوى من السفير الياباني والقنصل العام الفرنسي وممثل هيئة جايكا اليابانية وأسر ضحايا الطائرة الفرنسية، على المستوى المشرف الذي ظهرت عليه مدينة شرم الشيخ خلال الاحتفالية والذي يمثل إبداعا حقيقيا لكافة المشاركين به، كما أصدر قرارا بتكليف اللواء نادر علام برئاسة مدينة أبو زنيمة.

وشدد المحافظ على أن من أهم أولوياته الحفاظ على حقوق الدولة والمحافظة، والالتزام الكامل بتشجيع كافة المستثمرين الجادين وتوفير كافة الإمكانات.