عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهديد للأمن القومي.. بيان عاجل من الخارجية الأردنية بشأن سوريا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قالت الخارجية الأردنية إن تهريب السلاح والمخدرات من سوريا خطر يهدد الأمن القومي للأردن.

وأضافت خارجية الأردن: زودنا الحكومة السورية بأسماء المهربين والجهات المسؤولة لكنها لم تتخذ أي إجراء.

وتابعت: حريصون على أمن سوريا وشعبها وخصوصا الأشقاء في محافظتي السويداء ودرعا، ومستعدون للتنسيق مجددا مع دمشق لوقف التهريب ومحاسبة المتورطين والداعمين.

وفي وقت سابق، قال المرصد السوري إنه رصد سقوط صاروخين متتاليين على القاعدة الأمريكية في حقل “كونيكو” للغاز بريف دير الزور شمالي شرقي سوريا، دون انفجارهما.

ووفقا للمرصد فإن المجموعات المدعومة من قبل إيران في سوريا هي من أطلقت الصاروخين.

وقال المرصد إن القوات الأمريكية ردت على مصادر انطلاق الصواريخ، عبر 3 قذائف مدفعية سقطت قرب السكن الشبابي في معسكر طلائع البعث في مدينة دير الزور.

الخارجية الاردنية تهريب السلاح والمخدرات سوريا الحكومة السورية أمن سوريا دمشق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

شاهد.. مقطورة تدهس عددا من السيارات على الطريق الدائري في المريوطية

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

شقيق العامري فاروق ينفي خبر وفاته

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

ترشيحاتنا

إجراء عاجل من الحوثيين ضد موظفي الأمم المتحدة الأمريكيين والبريطانيين باليمن

تحت الحراسة في المستشفى.. التحفظ على سائق التريلا المتسببة بحادث محور المريوطية

المدير الفني لمنتخب اليد: نسعى للأفضل وهدفنا حصد اللقب الإفريقي

الأمن القومي الأمريكي: شكل غزة في المستقبل لن يشمل وجود قادة حماس

البيت الأبيض يعلن زيارة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط إلى القاهرة اليوم

لأول مرة في تاريخها.. فلسطين تتأهل لدور الـ16 بكأس آسيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعة وفاته.. ما هو مرض العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي؟

يفيد البشر.. سر غير متوقع وراء هز الكلاب لذيولها

بعد تكريمها بحفل joy awards.. أصالة: تعلّمت من جديد في الرياض |صور

مسافر بريطاني ينقذ طائرة قبل إقلاعها بمطار مانشستر.. اعرف القصة

فيديو

شيري عادل: مينفعش أقول محدش يتدخل في حياتي الشخصية.. فيديو

حقيقة إلغاء رحلات العمرة

حالة الطقس في الساعات المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

الناس تعبانة.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بتصريح بشأن أعماله القادمة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ