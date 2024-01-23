تهديد للأمن القومي.. بيان عاجل من الخارجية الأردنية بشأن سوريا

قالت الخارجية الأردنية إن تهريب السلاح والمخدرات من سوريا خطر يهدد الأمن القومي للأردن.

وأضافت خارجية الأردن: زودنا الحكومة السورية بأسماء المهربين والجهات المسؤولة لكنها لم تتخذ أي إجراء.

وتابعت: حريصون على أمن سوريا وشعبها وخصوصا الأشقاء في محافظتي السويداء ودرعا، ومستعدون للتنسيق مجددا مع دمشق لوقف التهريب ومحاسبة المتورطين والداعمين.

وفي وقت سابق، قال المرصد السوري إنه رصد سقوط صاروخين متتاليين على القاعدة الأمريكية في حقل “كونيكو” للغاز بريف دير الزور شمالي شرقي سوريا، دون انفجارهما.

ووفقا للمرصد فإن المجموعات المدعومة من قبل إيران في سوريا هي من أطلقت الصاروخين.

وقال المرصد إن القوات الأمريكية ردت على مصادر انطلاق الصواريخ، عبر 3 قذائف مدفعية سقطت قرب السكن الشبابي في معسكر طلائع البعث في مدينة دير الزور.