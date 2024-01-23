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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يرفض الإعلان عن صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلن البيت الأبيض أنه حتى الآن لم تحدد أمريكا موعد الإعلان عن صفقة تبادل جديدة للأسرى بين كل من حماس وإسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، نقلا عن مصادر إسرائيلية، بأن إسرائيل لا تزال تنتظر رد حركة حماس الفلسطينية على مقترح صفقة الأسرى، مؤكدين أن المحادثات مستمرة في هذه الأثناء.

وكان قيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، قال اليوم الثلاثاء، إن مقترح إسرائيل بشأن صفقة الأسرى عملية تمويه وكذب وخداع يمارسها الإسرائيليون.

وأكد القيادي في حماس، لوكالة أنباء العالم العربي، أن “الحركة ترفض مقترح إسرائيل بوقف القتال لمدة شهرين”.

وأضاف: “لا أحد يقبل بوقف الحرب لمدة شهرين ثم تعود إسرائيل لارتكاب المجازر مرة ثانية.. الأولوية لوقف العدوان على قطاع غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية، ثم بعد ذلك صفقة الأسرى”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن مسؤول مصري رفيع المستوى، بأن حركة حماس رفضت الاقتراح الإسرائيلي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة شهرين مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن.

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