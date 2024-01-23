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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشأن الهجرة غير الشرعية.. رئيس الوزراء البريطاني يلتقي نظيره البلجيكي

صدى البلد

التقـى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم، نظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو، الذي يزور لندن حالياً.


وجرى خلال اللقاء بحث عددٍ من القضايا ذات الشأن المشترك، منها إيجاد حلول للهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون في مجال أمن الطاقة، وتطوير الربط البيني لشبكات الطاقة المتجددة بين المملكة المتحدة والبر الرئيسي الأوروبي.

وفي وقت سابق من اليوم، علق رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، على الهجمات البريطانية والأمريكية ضد الحوثيين في اليمن.

 

وقال سوناك في كلمة له أمام البرلمان البريطاني: "لن نتردد في مهاجمة الحوثيين مرة أخرى، إذا استمروا في مهاجمة السفن في البحر الأحمر".

 

وأضاف: نحن لا نسعى إلى المواجهة لكننا نحث الحوثيين على وقف هذه الهجمات غير القانونية وغير المقبولة".

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