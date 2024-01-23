الدقهلية .. انقلاب تريلا واشتعال النيران فيها على الطريق الدائرى بالمنصورة

اشتعلت النيران بتريلا محملة بالحديد على طريق المنصورة الدائرى أمام أكاديمية السلاب بمحافظة الدقهلية مما أدى إلى توقف حركة المرور .



ورد اخطارا لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجده بانقلاب تريلا واشتعال النيران بها على الطريق الدائرى بالمنصورة واشتعال النيران بها .

انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والاسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب تريلا واشتعال النيران بها تم السيطرة على الحريق ولا يوجد مصابين حتى الآن وجار فتح الطريق للسيارات.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاخطار النيابة العامة.