مدير التعاون الروسي: مصر دخلت عصر الاستخدام السلمي للطاقة النووية

أكد الدكتور وضاح الجندي، مدير مركز التعاون الروسي، أن مصر دخلت عصر الإستخدام السلمي للطاقة النووية، بعد إفتتاح المفاعل الرابع لمحطة الضبعة النووية، مشيرا إلى أن هذا الحدث يرسخ التعاون بين مصر وروسيا.

وقال وضاح الجندي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي إم سي”، إن الرئيس الروسي بوتين أكد أهمية التعاون مع مصر، مضيفا أن بوتين وصف هذا التعاون بالإستراتيجي وله أهمية كبيرة بالنسبة لروسيا.

للإستثمار في القارة الأفريقية

وتابع مدير مركز التعاون الروسي، أن مصر لها ثقل سياسي واقتصادي كبير، مؤكدا أن روسيا تولي أهمية كبيرة للتعاون مع مصر، للاستثمار في القارة الأفريقية.