خبير علاقات دولية: روسيا تعلم أهمية مصر من أجل الاستثمار في القارة الإفريقية

أكد الدكتور عمرو الديب، خبير العلاقات الدولية، أن التعاون المصري الروسي، وصل لمرحلة قوية، مشيرا إلى أنه ظهرت تلك القوة في العلاقات اليوم، بعد إفتتاح المفاعل الرابع لمحطة الضبعة النووية.

وقال عمرو الديب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن مصر على رأس الدول الصديقة لروسيا، مؤكدا أن روسيا تسعى للتعاون مع إفريقيا من خلال مصر، خاصة أن الدولة المصرية هي بوابة الإستثمار للقارة الأفريقية.

علاقات إستراتيجية مع مصر

وتابع خبير العلاقات الدولية، أن روسيا تعلم أهمية مصر لما تمتلكه من مقومات هامة على رأسها البحر الأحمر وقناة السويس، ومحطة الضبعة النووية، فلجأت روسيا لأن يكون هناك علاقات إستراتيجية مع مصر.