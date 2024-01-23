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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير علاقات دولية: روسيا تعلم أهمية مصر من أجل الاستثمار في القارة الإفريقية

مصر وروسيا
مصر وروسيا

أكد الدكتور عمرو الديب، خبير العلاقات الدولية، أن التعاون المصري الروسي، وصل لمرحلة قوية، مشيرا إلى أنه ظهرت تلك القوة في العلاقات اليوم، بعد إفتتاح المفاعل الرابع لمحطة الضبعة النووية.

 

وقال عمرو الديب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن مصر على رأس الدول الصديقة لروسيا، مؤكدا أن روسيا تسعى للتعاون مع إفريقيا من خلال مصر، خاصة أن الدولة المصرية هي بوابة الإستثمار للقارة الأفريقية.

 

 علاقات إستراتيجية مع مصر

وتابع خبير العلاقات الدولية، أن روسيا تعلم أهمية مصر لما تمتلكه من مقومات هامة على رأسها البحر الأحمر وقناة السويس، ومحطة الضبعة النووية، فلجأت روسيا لأن يكون هناك علاقات إستراتيجية مع مصر.

عمرو الديب التعاون المصري الروسي محطة الضبعة النووي روسيا قناة السويس

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