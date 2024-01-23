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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ هندسة الطاقة: محطة الضبعة النووية تتكون من 4 وحدات بـ4800 ميجاوات

محطة الضبعة
محطة الضبعة

قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، إن محطة الضبعة النووية تتكون من 4 وحدات كل منها 1200 ميجاوات بإجمالي 4800 ميجاوات، منوها بأنه تم الوصول إلى صب الخرسانة في الوحدة الرابعة.

وأضاف "سلماوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه سيتم الانتهاء من 4 وحدات في 2030، موضحا أن المحطات النووية تتم وفق إجراءات شديدة ومحكمة وينتج عنها طاقة نظيفة.

وأكد أستاذ هندسة الطاقة، أن محطة الضبعة النووية من أحدث أجيال المفاعلات، وتتمتع بدرجة أمان عالية جدا، لافتا إلى أن الدولة المصرية تسير في المشروع وفقا لجدول زمني محدد وبخطى ثابتة.

وشدد على أن الاتفاقية مع روسيا تتضمن تزايد دور الجانب المصري في عملية التنفيذ في الأربع وحدات الخاصة بالمشروع، مبينا أن عددا من الشركات المصرية التي ساهمت في بناء المدن والعاصمة الإدارية تقوم بناء المشروعات والسدود في إفريقيا وهو ما يؤكد أن مصر تمتلك الكوادر الكبيرة القادرة على التنفيذ.

ولفت أستاذ هندسة الطاقة، إلى أن محطة الضبعة النووية من أحدث أجيال المفاعلات وتتمتع بدرجة أمان عالية جدا وليس بها خطورة، ولن يكون بها أي أضرار على البيئة، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى أسلوب وتصميم هذه المفاعلات خاصة الحصول على الموافقات الوكالات منها وكالة الطاقة الذرية والجهات المعنية التي تراقب لعدم تأثر الآخرين بالمشروع.


 

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