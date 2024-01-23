عقاب جماعي للشعب.. هجوم جديد من الأمين العام للأمم المتحدة على إسرائيل

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ان الوضع الإنساني في غزة "مروع" والأمراض تنتشر في غزة مع انهيار المنظومة الصحية.

تابع انطونيو جوتيريش: شعب غزة لا يواجه فقط خطر القتل أو الإصابة من جراء القصف، وإنما احتمالات متزايدة للإصابة بالأمراض المعدية وهناك حاجة ماسة إلى نظام إخلاء طبي فعال.

أضاف أنطونيو: أطالب مرة أخرى بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي المفروض على الشعب الفلسطيني ، هناك أكثر من نصف مليون شخص في غزة يعانون من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، نحن بحاجة إلى المزيد من نقاط العبور إلى غزة للحد من الازدحام وتجنب نقاط الاختناق.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: استخدام الدروع البشرية أمر غير مقبول وكذلك المستويات غير المسبوقة من الدمار وقتل المدنيين.



وتابع جوتيريش: إيصال المساعدات إلى قطاع غزة غير كاف بشكل كبير ، ومن الخيال أن نتصور إمكانية عيش 2.2 مليون شخص على المساعدات فقط، الأمم المتحدة بحاجة للوصول لشمال غزة وإسرائيل رفضت معظم بعثات المساعدات التي كانت مقررة في النصف الأول من يناير.