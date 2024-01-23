بلينكن: الولايات المتحدة ملتزمة بتقوية شراكة فعلية مع القارة الإفريقية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ان الولايات المتحدة ملتزمة بتقوية شراكة فعلية مع القارة الإفريقية.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: نعمل على الكثير من القضايا المشتركة مع نيجيريا ونرحب بالإصلاحات الاقتصادية التي أجراها الرئيس النيجيري.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ملتزمة بتنمية شراكاتها في جميع أنحاء القارة الأفريقية، وترى بشكل متزايد أن الدول الأفريقية "تتصدر القضايا ذات العواقب العالمية".

وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا بعد محادثات في أبيدجان، أن المباحثات شملت العلاقات التجارية المتزايدة لخلق فرص العمل والنمو في كل من الولايات المتحدة وساحل العاج، بالإضافة إلى الاستثمار في مبادرات الصحة العامة ومعالجة التحديات الأمنية الإقليمية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة وكوت ديفوار "تربطهما روابط قوية ومتنامية"، بحسب ما أوردته إذاعة صوت أمريكا.

