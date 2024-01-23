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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

إمام السيدة نفيسة يوضح حكم رد السلام بالمثل وزيادة

السلام
السلام

فسر الدكتور محمد طه، إمام مسجد السيدة نفيسة، قول الله سبحانه وتعالى: "وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا".

وقال إمام مسجد السيدة نفيسة، خلال تصريح له، اليوم الثلاثاء: "الله سبحانه وتعالى يقول لنا إذا سلم عليكم أحد بتحية الإسلام السلام عليكم، فحيوا بأفضل منها وهى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو ردها بقول وعليكم السلام".

وأوضح: "إلقاء السلام سنة ورده فرض، فأذا رددت بما ردت عليك فهذه مماثلة، وإذا زدت فالزيادة هنا مندوبة، وتزيد فيها الحسنات"، مستشهدا بحديث سيدنا النبي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فردَّ عليه السلام ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (عشرة) (أي عشر حسنات) ثم جاء رجل آخر، فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه، فجلس، فقال: (عشرون) (أي عشرون حسنة) ثم جاء آخر، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فردَّ عليه، فجلس، فقال: (ثلاثون) (أي ثلاثون حسنة). [أبو داود والترمذي].

مسجد السيدة نفيسة الحسنات السلام

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