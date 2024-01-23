سعاد صالح: مروجي زواج الإنتاج يهدفون لهدم المجتمع

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن زواج الإنتاج المؤقت، يعتبر زنا، لآنه لا يكون زواجا ولكنه اتفاق بهدف شئ، ويسمى علاقة وليس زواجا.

وحذرت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، من مروجي هذه الأشياء الغريبة في المجتمع، التي تهدف لـ هدم القيم، مؤكدة أن هناك أشياء تنشر عبر القنوات الفضائية تدمر المجتمع.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أنه لا يوجد إنجاب بدون زواج، لأن هذا يعتبر علاقة غير مشروعة، وأن كل مجتمع له قيمه.

ولفتت إلى أن الله قال في سورة النحل:" وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ" فيجب التفرقة بين الزواج الذي جاء في الشرع، ما يتداول الآن بشأن العلاقات.