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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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منير مجاهد: مشروع الضبعة النووي يسير دون مشاكل أو عقبات

مشروع الضبعة
مشروع الضبعة

أكد الدكتور منير مجاهد، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، أنه في عام 2028 ستدخل الوحدة الأولى في مشروع الضبعة النووي الخدمة، مشيرا إلى أنه بعد الوحدة الأولى بـ 6 أشهر ستدخل كل وحدة الخدمة حتى عام 2030.

 

وقال منير مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن مشروع الضبعة النووي، يسير دون مشاكل أو عقبات، مؤكدا أن الدولة تسعى لإتمام هذا المشروع العظيم.

 

تدخل مصر هذا المجال.

وتابع نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، أن ما حدث اليوم  جعل كل وحدات محطة الضبعة النووية قيد الإنشاء، على الرغم من وجود دول لم يكن لديها رغبة أن تدخل مصر هذا المجال.

 

الدكتور منير مجاهد هيئة المحطات النووية مشروع الضبعة النووي مصر برنامج “مساء دي أم سي

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