الشاعر أحمد الشهاوى: أهل الذكر والتصوف لا يريدون منصبا أو مالا

قال الشاعر أحمد الشهاوي، إن الإخوان انتشروا بسبب غياب أهل التصوف والمتمثلين في الموالد وأهل الذكر، الذين لا يريدون سوى وجه الله.

وأضاف "الشهاوي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن أهل الذكر والتصوف، لا يريدون منصبا أو مالًا، ولا يتسارعون على السلطة، بل هم يحبون فقط، حيث إنهم يتقربون إلى الله بالحب لوجه الله، فبعضهم لديهم أموال ينفقوها على المريدين.

وتابع الشاعر أحمد الشهاوي، أنه في قريتي كان يأتي أناس من جميع القرى المجاورة، ولا يكون معهم مال، مؤكدًا أنني كان مواظبا على حضور مثل هذه الموالد والطرق، وكنت من مريدي الطريقة الشاذلية، وأذهب إلى موالد القرى الأخرى، بالإضافة إلى النشأة الأزهرية.