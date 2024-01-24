وليد الحديدي: يجب استبعاد حجازي وحمدي فتحي من تشكيل منتخب مصر الأساسي

أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن منتخب مصر سيلعب في مدينة سان بيدرو، وهي تمتاز أيضا بالرطوبة العالية، والأمور ستكون أصعب على اللاعبين، مشيرًا إلى أن المواجهة القادمة في دور الـ16 ستكون صعبة لأن الفريق المنافس متواجد في المدينة منذ البداية.

وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: “لا يوجد منتخب قوي بدون رئيس اتحاد قوي، موريتانيا تمتلك حاليا احمد ولد يحيى فهو شخصية شابة تعمل بأسلوب علمي ويجهز منتخب قوي، ويدير الكرة هناك بشكل قوي في موريتانيا على صعيد الأندية والاستثمار هناك، واختار أمير عبده وهو مدرب جيد بعناية فائقة، ولديه ثقافة رائعة، واختار الشخص الأنسب بغض النظر عن جنسيته وسنه، واليوم حققت موريتانيا انتصارا رائعا على الجزائر”.

منتخبات إفريقيا

وأضاف: “منتخب موريتانيا كان رائعا خلال المباريات الثلاث أمام بوركينا فاسو وأنجولا ثم الجزائر، وكل منتخبات افريقيا مثل المغرب والسنغال تمتلك اشخاص مميزين في الاتحادات الكروية، والكاميرون حاليا تعاني في وجود ايتو لأنه لاعب اسطورة لكن اداريا ليس جيدا، بينما هناك مصر في أوج عظمتها كان يتواجد سمير زاهر أحد الأشخاص المميزين في ادارة الكرة المصرية”.

وواصل: “فيتوريا مشكلته موجودة في عدم القدرة على قراءة منتخب مصر في البداية، وقارة إفريقيا لها امور مختلفة، كيروش كان يمثل عامل ضغط كبير وواضح على باكاري جاساما خلال البطولة السابقة امام المغرب ورغم تعرضه للطرد لكنه منعه من مجاملة المغرب”.

وأكمل: “فيتوريا مدرب يتقاضى 200 الف دولار شهريا، المفترض أن يكون لديه رؤية واضحة في إدارة منتخب مصر، ومنذ قدومه لم يلعب زيزو في مركز الجناح الأيمن، ولكن تراجع ودفع به في المباراة السابقة، لا يجب تكرار الاخطاء في المباراة المقبلة، لابد من انتقاء التشكيل والاعتماد على طريقة لعب مناسبة، هناك لاعبين يجب ان تبتعد عن التشكيل الاساسي لان وجودهم في الملعب يجعلنا نلعب منقوصين”.

وأتم: “احمد حجازي يعاني من مشكلة بدنية ولا يجوز الدفع به أساسيا وياسر ابراهيم هو الأجهز من قبل البطولة حتى في وجود أحمد سامي وعلي جبر، والأغرب أن محمد حمدي وفتوح بعيدين تماما عن مستواهم، وعمر كمال لو لعب ظهير أيسر افضل منهم وعلى الأقل سيعود للدفاع بشكل جيد، وكذلك يجب عدم مشاركة حمدي فتحي بشكل أساسي”.